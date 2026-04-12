Asha Bhosle Death: भारत की महान गायिका सुरों की देवी आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। जैसे ही रविवार 12 अप्रैल 2026 को उनके निधन की खबर आई पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी वर्सेटाइल सिंगिंग के लिए जानी जाने वाली आशा ताई ने अपने करियर में कई दशक तक, कई भाषाओं में हजारों गाने गाए और अपनी आवाज के जादू बिखेरा। उनकी गायकी के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक गाना पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ भी गाया था। आइये आज हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा गाना था और कब रिली किया गया था?