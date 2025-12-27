AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 132 पर ढेर, इंग्लैंड को दिया 175 रन का लक्ष्य, कार्स ने झटके चार विकेट

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिया 175 रनों का लक्ष्य (Photo - EspnCricInfo)
Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का चौथा मुक़ाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में मात्र 132 रन पर ढेर कर दिया है। पहली पारी में मिली 42 रनों की लीड के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है। जो इस पिच पर पाना आसान नहीं होगा।
पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन बनाए। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है।
सलामी बल्लेबाज ट्रेवीस हेड, कप्तान स्टीव स्मिथ और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को छोड़कर किसी अन्य बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। हेड ने 67 गेंद पर चार चौके की मदद से 46 रन बनाए। वहीं ग्रीन ने 19 और स्मिथ 24 पर नाबाद रहे।
इन टीमों के अलावा उनके अलावा नाइटवॉचमैन के तौर पर सलामी बल्लेबाजी करने आए बोलेंड ने छह रन, जेक वेदराल्ड ने पांच, मार्नस लाबुशेन ने आठ, आलेक्स कैरी ने चार और उस्मान खवाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। वहीं, कप्तान स्टोक्स को तीन विकेट मिले। जोश टंग ने दो विकेट लिए। गस एटकिंसन को एक विकेट मिला।
