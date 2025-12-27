27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 132 पर ढेर, इंग्लैंड को दिया 175 रन का लक्ष्य, कार्स ने झटके चार विकेट

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा है। मेलबर्न की इस पिच पर तेज गेंदबाजों को खतरनाक स्विंग और उछाल मिल रही है और करीब डेढ़ दिन में तीन पारियां खत्म हो चुकी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 27, 2025

AUS vs ENG

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिया 175 रनों का लक्ष्य (Photo - EspnCricInfo)

Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का चौथा मुक़ाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में मात्र 132 रन पर ढेर कर दिया है। पहली पारी में मिली 42 रनों की लीड के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है। जो इस पिच पर पाना आसान नहीं होगा।

डेढ़ दिन में गिरे 26 विकेट

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन बनाए। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है।

हेड, स्मिथ और ग्रीन के अलावा सब फ्लॉप

सलामी बल्लेबाज ट्रेवीस हेड, कप्तान स्टीव स्मिथ और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को छोड़कर किसी अन्य बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। हेड ने 67 गेंद पर चार चौके की मदद से 46 रन बनाए। वहीं ग्रीन ने 19 और स्मिथ 24 पर नाबाद रहे।

ब्राइडन कार्स ने झटके चार विकेट

इन टीमों के अलावा उनके अलावा नाइटवॉचमैन के तौर पर सलामी बल्लेबाजी करने आए बोलेंड ने छह रन, जेक वेदराल्ड ने पांच, मार्नस लाबुशेन ने आठ, आलेक्स कैरी ने चार और उस्मान खवाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। वहीं, कप्तान स्टोक्स को तीन विकेट मिले। जोश टंग ने दो विकेट लिए। गस एटकिंसन को एक विकेट मिला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Dec 2025 09:10 am

Published on:

27 Dec 2025 08:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 132 पर ढेर, इंग्लैंड को दिया 175 रन का लक्ष्य, कार्स ने झटके चार विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG: दो दिन में गिरे 32 विकेट, 13 दिन में खत्म हो गए चार टेस्ट, पूर्व खिलाड़ियों का मेलबर्न की पिच पर फूटा गुस्सा

क्रिकेट

AUS vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘घटिया’, कहा – 98 ओवरों में 26 विकेट! यह मज़ाक है

AUS vs ENG
क्रिकेट

दो मैच बेंच पर बैठीं, पहले ओवर में हुई जमकर कुटाई, फिर रेणुका सिंह ठाकुर ने श्रीलंका पर ऐसे बरपया कहर

क्रिकेट

Harmanpreet Kaur Record: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बनीं सबसे सफल कप्तान

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

IND-W vs SL-W 3rd T20I: शेफाली वर्मा की आंधी में उड़ी श्रीलंका, भारत ने लगातार तीसरे मैच में रौंदा

Shefali Verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.