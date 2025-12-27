AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 132 पर ढेर, इंग्लैंड को दिया 175 रन का लक्ष्य, कार्स ने झटके चार विकेट

Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का चौथा मुक़ाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में मात्र 132 रन पर ढेर कर दिया है। पहली पारी में मिली 42 रनों की लीड के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है। जो इस पिच पर पाना आसान नहीं होगा।