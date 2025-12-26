26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में मात्र 110 पर ऑलआउट हुआ इंग्लैंड, पहले ही दिन गिरे 20 विकेट

ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड महज़ 110 रन पर सिमट गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

AUS vs ENG

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

Australia Vs England 4th Test Day: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज़ 2025-26 का चौथा टेस्ट मैच ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज़ों का पूरी तरह दबदबा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विकेटों की झड़ी लगी हुई है। अभी मैच का पहला दिन भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तक कुल 20 विकेट गिर चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के तेज गेंदबाज़ जोश टंग की घातक गेंदबाज़ी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई, यानी ऑस्ट्रेलिया से भी कम स्कोर पर ढेर हो गई।

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही, मात्र 16 रन तक पहुंचते-पहुंचते चार विकेट गिर चुके थे। जैक क्राउली 5 रन, बेन डकेट 2 रन और जैकब बेथेल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज़ जो रूट तो खाता भी नहीं खोल सके। मिचेल स्टार्क ने क्राउली-डकेट और नेसेर ने बेथेल-रूट के विकेट झटके।

हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने पांचवें विकेट के लिए 50 रन जोड़े

इसके बाद हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने पांचवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की और अब तक 50 रन जोड़े। हालांकि ब्रूक आक्रामक रुख अपनाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 41 रन बनाए। ब्रूक के आउट होने के बाद विकेटों का सिलसिला फिर शुरू हो गया, जेमी स्मिथ 2 रन और विल जैक्स 5 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए।

इसके ठीक बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने पारी को संभालने की कोशिश की। लेकिन स्टोक्स 16 रन बनकर आउट हो गए। अंत में एटकिंसन 28 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसेर ने चार, स्कॉट बोलैंड ने तीन और मिचेल स्टार्क ने दो विकेट लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की खराब बल्लेबाजी

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाज माइकल नेसेर ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। वहीं, ट्रेविस हेड 12 रन, जेक वेदराल्ड 10 रन और मार्नस लाबुशेन छह रन बनाकर आउट हुए। कप्तान स्मिथ नौ रन ही बना सके। उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने पारी संभालना की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा 29 रन और कैरी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद कैमरन ग्रीन और नेसेर के बीच सातवें विकेट के लिए सबसे ज्यादा 52 रन की साझेदारी हुई। ग्रीन 17 रन बनाकर आउट हुए। नेसेर ने 49 गेंद पर 35 रन की अपनी पारी में सात चौके लगाए। स्टार्क एक रन और बोलैंड खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया बिना किसी विशेषज्ञ स्पिनर के मैदान पर उतरा है। इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने पांच विकेट झटके। वहीं, गस एटकिंसन को दो विकेट मिले। ब्राइडन कार्स और कप्तान स्टोक्स ने एक-एक विकेट लिया।

Updated on:

26 Dec 2025 12:52 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में मात्र 110 पर ऑलआउट हुआ इंग्लैंड, पहले ही दिन गिरे 20 विकेट

क्रिकेट

खेल

