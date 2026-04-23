23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL से निकाले जाने वाले मुस्तफिजुर रहमान का दिखा घातक रूप! अकेले ढेर कर दी न्यूजीलैंड की आधी टीम

BAN vs NZ 3rd ODI Highlights: मुस्तफिजुर रहमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 5 विकेट लेकर बांग्लादेश को 55 रन से जीत दिलाई। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 23, 2026

IPL 2026 MUstafizur Rahman

मुस्ताफिजुर रहमान (फोटो- IANS)

Mustafizur Rahman vs New Zealand: बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 55 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान ने घातक गेंदबाजी की और अकेले न्यूजीलैंड के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। रहमान को लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा विवाद हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर होना पड़ा था।

आधी टीम को अकेले किया ढेर

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड बीच चट्टोग्राम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान ने अकेले न्यूजीलैंड की आधी टीम को आउट कर दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। इस दौरान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि लिटन दास ने भी अहम योगदान दिया। 266 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 61 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे और 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई।

मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 2 मेडन ओवर के साथ 43 रन देकर 5 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने हेनरी निकल्स, निक केली, नाथन स्मिथ, जेडन लेनॉक्स और विलियम ओ'रूर्की को आउट किया। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में आयोजित होने वाले अपने टी20 मुकाबलों को पाकिस्तान या श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन ICC ने ऐसा नहीं किया। बाद में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, जिसके चलते टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

इस मुकाबले को बांग्लादेश ने 55 रन से जीत लिया और तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीता था, जबकि अगले दोनों मैच बांग्लादेश के नाम रहे। इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कीवी टीम में ज्यादातर वो खिलाड़ी शामिल किए गए थे, जो अक्सर बेंच पर बैठते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

23 Apr 2026 07:11 pm

Published on:

23 Apr 2026 07:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL से निकाले जाने वाले मुस्तफिजुर रहमान का दिखा घातक रूप! अकेले ढेर कर दी न्यूजीलैंड की आधी टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऋतुराज गायकवाड़ ने गंवाया टॉस और एमएस धोनी को लेकर कही बड़ी बात, देखें CSK और MI की प्लेइंग 11

Ruturaj gaikwad and Hardik Pandya
क्रिकेट

कभी 5 रन पर समेट दी थी LSG की आधी टीम, उसी आकाश माधवाल को बीच IPL में CSK ने टीम में किया शामिल

Akash Madhwal
क्रिकेट

LSG के खिलाफ जीत के बावजूद बुरा फंसा RR का ये तूफानी गेंदबाज, अब भुगतना पड़ेगा इतना जुर्माना

Nandre Burger fined in IPl 2026
क्रिकेट

पहले 1-1 रन के लिए तरसाया, फिर किया आउट, सूर्यवंशी के खिलाफ इस बॉलर ने वो किया, जो बोल्ट-बुमराह भी नहीं कर पाए

mohsin khan and vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

‘अटेम्प्ट टू मर्डर’ के लिए बुक हुए ये तीन क्रिकेटर, टीम से बाहर किए जाने पर कोच का फोड़ा था सिर, बोर्ड ने किया सस्पेंड

Three Puducherry cricketers suspended
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.