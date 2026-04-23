IPL से निकाले जाने वाले मुस्तफिजुर रहमान का दिखा घातक रूप! अकेले ढेर कर दी न्यूजीलैंड की आधी टीम

मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 2 मेडन ओवर के साथ 43 रन देकर 5 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने हेनरी निकल्स, निक केली, नाथन स्मिथ, जेडन लेनॉक्स और विलियम ओ'रूर्की को आउट किया। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में आयोजित होने वाले अपने टी20 मुकाबलों को पाकिस्तान या श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन ICC ने ऐसा नहीं किया। बाद में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, जिसके चलते टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।