DC vs PBKS: केएल राहुल के पास इतिहास रचने का मौका, मात्र 13 रन बनाते ही तोड़ देंगे एमएस धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

राहुल ने आईपीएल में अब तक 151 मैचों की 142 पारियों में 45.61 की शानदार औसत से 5427 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 136.98 का रहा है। राहुल ने आईपीएल में 42 अर्धशतक और पांच शतक भी जड़े हैं। वहीं एमएस धोनी ने अब तक 278 मैचों की 242 पारियों में 38.3 की औसत से 5439 रन बना चुके हैं। धोनी का स्ट्राइक रेट 137.46 का है। उन्होंने 24 अर्धशतक जड़े हैं।