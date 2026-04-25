RCB की जीत से इन टीमों को हुआ नुकसान, MI, LSG, GT और KKR के लिए प्लेऑफ की रेस हुई मुश्किल

चौथे स्थान पर आठ अंक के साथ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) हैं। हैदराबाद का नेट रनरेट +0.820 है। अब प्लेऑफ की दौड़ में हर मैच और नेट रन रेट बेहद अहम होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों में 6 अंक के साथ छठे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस 7 मैचों में 6 अंक के साथ सातवें, मुंबई इंडियंस 7 मैचों में 4 अंक के साथ आठवें, एलएसजी 7 मैचों में 4 अंक के साथ नौवें, और कोलकाता नाइट राइडर्स 7 मैचों में 3 अंक के साथ दसवें स्थान पर है। समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग उनके रन रेट की वजह से अलग-अलग है।