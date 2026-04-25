गोलियों से बचते-बचाते बड़े हुए अकील होसेन, रोजाना गिरती थीं 5-6 लाशें, सुनील नरेन की मदद से ऐसे तय किया IPL तक का सफर

ब्रायन लारा की तरह होसेन ने भी क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब का रास्ता चुना। सुनील नरेन और कीरोन पोलार्ड ने उन्हें अपनाया। नरेन ने तो अपने पोर्ट ऑफ स्पेन वाले फ्लैट में रहने की इजाजत दे दी, ताकि होसेन लेवेंटिल से दूर रहकर शांति से क्रिकेट पर ध्यान दे सकें। हालांकि होसेन ने अपने इलाके से कभी पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। आज भी जब वे अपनी कहानी सुनाते हैं, तो सबसे पहले लेवेंटिल से शुरू करते हैं। वे कहते हैं, “बंदूकें लेकर लोग दौड़ते आते थे और हम घरों के अंदर भाग जाते थे। वो बहुत डरावने दिन थे। लेकिन इन सबके बावजूद क्रिकेट से हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। इसने हमारे सपनों को कभी नहीं रोका।”