Shocking! न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर डग ब्रेसवेल पर मैच के दौरान कोकीन के इस्तेमाल के लिए लगा दो साल का बैन

Doug Bracewell banned for cocaine use: न्यूजीलैंड के पूर्व स्‍टार ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल पर पिछले साल इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान कोकीन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद दो साल का बैन लगा दिया गया है। ब्रेसवेल का पॉजिटिव टेस्ट 25 सितंबर 2025 को आया था, जब वह चेम्सफोर्ड में समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब के खिलाफ एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे थे। पॉजिटिव नतीजे की जानकारी मिलने के बाद ब्रेसवेल ने 28 दिसंबर को क्रिकेट से संन्यास ले लिया।