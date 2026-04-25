PCB के बुरे बर्ताव से दुखी एक और क्रिकेटर ने छोड़ दिया पाकिस्तान, अब इस देश में मचा रहा धमाल

Zafar Gohar leaves Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बुरे बर्ताव से निराश होकर, देश के एक क्रिकेटर ने देश छोड़कर किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है। इस खिलाड़ी का नाम है जफर गोहर है। इस 31 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर ने 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे और फिर 2021 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्‍ट मैच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। महज 19 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्‍यू करने वाले इस हरफनमौला खिलाड़ी ने पीसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।