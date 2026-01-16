‘ऐसा देश जहां भारतीयों पर हमले हो रहे हैं…’, बांग्लादेश विवाद पर बोले मनोज तिवारी

पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर किसी देश में खिलाड़ियों या नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल हैं तो ऐसे देश को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और देश में, अगर हमारे लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो हम हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। जिस देश में हमारे लोगों के साथ इतनी बेरहमी से अत्याचार हो रहा हो, उसके साथ क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है? हमें उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? बीसीसीआई को यह मामला आईसीसी के सामने उठाना चाहिए। मौजूदा आईसीसी चेयरमैन जय शाह हमारी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, इसलिए इस पर कड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर देना चाहिए। जिस देश में भारतीयों पर इस तरह हमले होते हों, उसे टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"