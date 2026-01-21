क्या पाकिस्तान में आयोजित होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैच? PCB ने आईसीसी को दिया सुझाव

इस मामले में अब पाकिस्तान ने भी एंट्री मार ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीसीबी की तरफ से आईसीसी को एक मेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की सभी चिंताएं सही हैं और टी20 वर्ल्डकप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले पाकिस्तान में होस्ट किए जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि बांग्लादेश की जो भी मांगें हैं, उन्हें माना जाना चाहिए। अगर बांग्लादेश की टीम भारत या श्रीलंका में मैच खेलने में असमर्थ रहती है, तो पाकिस्तान उनके मुकाबलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।