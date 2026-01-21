21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या पाकिस्तान में आयोजित होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैच? PCB ने आईसीसी को दिया सुझाव

पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेलेगा। इससे पहले जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की थी, तब भारत ने अपने मैच दुबई में खेले थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 21, 2026

ICC ultimatum to BCB

बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम। (Photo Credit - IANS)

Bangladesh T20 World Cup Venue: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के मुकाबले खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आना चाहती है। दरअसल, आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि आईपीएल के ब्रॉडकास्ट को लेकर भी वहां विरोध किया गया और उसे बैन कर दिया गया।

इसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में अपने वर्ल्डकप के मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। आईसीसी के समझाने के बावजूद बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहा, जिसके बाद आईसीसी ने 21 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस तारीख तक बांग्लादेश को भारत में वर्ल्डकप खेलने के लिए हामी भरनी होगी, वरना उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है।

बीच में कूदा पाकिस्तान

इस मामले में अब पाकिस्तान ने भी एंट्री मार ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीसीबी की तरफ से आईसीसी को एक मेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की सभी चिंताएं सही हैं और टी20 वर्ल्डकप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले पाकिस्तान में होस्ट किए जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि बांग्लादेश की जो भी मांगें हैं, उन्हें माना जाना चाहिए। अगर बांग्लादेश की टीम भारत या श्रीलंका में मैच खेलने में असमर्थ रहती है, तो पाकिस्तान उनके मुकाबलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान से समर्थन के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया। इसके बाद यह भी अटकलें लगाई जाने लगीं कि पाकिस्तान वर्ल्डकप का बहिष्कार कर सकता है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी, जब भारत में मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसके बाद बीसीसीआई और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। पहले बांग्लादेश में आईपीएल ब्रॉडकास्ट रोका गया और अब बांग्लादेश भारत में टी20 वर्ल्डकप के मुकाबले खेलने से इनकार पर अड़ा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Jan 2026 04:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या पाकिस्तान में आयोजित होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैच? PCB ने आईसीसी को दिया सुझाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 साल बाद जैक क्रॉली खेलेंगे वनडे मैच, इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग 11

England cricket team
क्रिकेट

3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

virat Kohli
क्रिकेट

IPL 2026 के शेड्यूल में चुनाव बने रोड़ा, RCB और RR को होम वेन्यू फाइनल करने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

IPL 2026 schedule awaits election dates
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसले से पहले ICC को PCB ने भेजा ये ईमेल

PCB email to ICC in support of Bangladesh
क्रिकेट

स्टार बल्लेबाज शांतो का बड़ा बयान, बोले- T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी

Najmul Hossain Shanto on T20 World Cup
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.