कोरोना के खिलाफ लड़ाई में BCCI ने दी 51 करोड़ रुपए की मदद, जय शाह ने निभाया अहम रोल

मुंबई। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। हालांकि इस लड़ाई को आसान बनाने के लिए तमाम मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक मुश्किल चुनौती बनी हुई है। इस लड़ाई को आसान करने के लिए दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने सरकार की मदद के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

गांगुली ने ट्वीट कर दी जानकारी

बीसीसीआई ने शनिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुद ट्वीट कर इस मदद का ऐलान किया।

@Bcci and it's affiliated State Association contribute 51 crores to PM- Cares fund to help #IndiaFightsCornona @narendramodi