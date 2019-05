BCCI ने रिंकू सिंह को 3 महीने के लिए किया सस्पेंड, बिना परमिशन दुबई में खेल रहे थे टी20 लीग

मुंबई। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह पर BCCI ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, बीसीसीआई ने रिंकू सिंह को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, रिंकू सिंह पर आरोप लगा है कि बिना बोर्ड की परमिशन के दुबई में गैर मान्यता प्राप्त टी20 खेल रहे थे।

1 जून से लागू होगा निलंबन

इस बात की जानकारी जैसे ही बोर्ड को लगी तो बोर्ड ने रिंकू सिंह को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। उत्तरप्रदेश के रहने वाले रिंकू सिंह का ये निलंबन 1 जून से शुरू होगा। इस निलंबन के बाद वो कोई घरेलू या फिर अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे।

