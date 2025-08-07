जसप्रीत बुमराह को लेकर इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा – भारत को अब उनसे आगे बढ़ना चाहिए

हैडिन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि सिराज को गेंदबाज़ी आक्रमण का अगुवा बनना पसंद है। वह उन खिलाड़ियों में से है जो बड़े मौकों पर गेंद को अपने हाथ में लेना चाहता है। हां, वह गलतियाँ करता है, लेकिन कभी भी मौके से भागता नहीं। अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हों जो गलतियां करने से न डरें, जो विरोधी टीम को परेशान कर सकें और हर हाल में खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वही असली मैच-विनर होते हैं। आखिरी घंटे में वह खुद गेंदबाज़ी करना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि वो हर ओवर फेंकना चाहता था ताकि भारत जीत दर्ज कर सके।"