भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता तो BCCI गौतम गंभीर को हटा देगा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज का बड़ा दावा

T20 World Cup 2026: पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप टाइटल बचाने का प्लान सफल नहीं होता है और टीम अपने घरेलू मैदान पर खिताब जीतने में नाकाम रहती है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हेड कोच गौतम गंभीर को हटाने का कड़ा फैसला ले सकता है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने टी20 फॉर्मेट में अभी तक एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है। हालांकि, अन्य दो फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए गंभीर पर काफी दबाव है।