क्रिकेट

भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता तो BCCI गौतम गंभीर को हटा देगा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज का बड़ा दावा

T20 World Cup 2026: भारत अगर टी20 वर्ल्‍ड कप नहीं जीता तो BCCI गौतम गंभीर को हेड कोच पद से हटा देगा। ये दावा पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने किया है। उन्‍होंने कहा कि वनडे और टेस्‍ट में टीम इंडिया का बुरा हाल है, अगर टी20 में भी ऐसा हुआ तो गंभीर की छुट्टी तय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 28, 2026

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर, टीम इंडिया के हेड कोच (Photo Credit - IANS)

T20 World Cup 2026: पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप टाइटल बचाने का प्लान सफल नहीं होता है और टीम अपने घरेलू मैदान पर खिताब जीतने में नाकाम रहती है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हेड कोच गौतम गंभीर को हटाने का कड़ा फैसला ले सकता है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने टी20 फॉर्मेट में अभी तक एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है। हालांकि, अन्य दो फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए गंभीर पर काफी दबाव है।

'नतीजा नहीं आता है तो बोर्ड उन्हें हटाकर एक बड़ा फैसला लेगा'

बता दें कि जुलाई 2024 में गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से भारत न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुका है। इतना ही नहीं तीन मैचों की वनडे सीरीज में कमजोर कीवी टीम से भी हार गया था। इसलिए टी20 वर्ल्ड कप गंभीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर यह अभियान खराब जाता है तो मौजूदा कोच पर गाज गिरनी तय है।

मनोज तिवारी ने इनसाइडस्पोर्ट से कहा कि अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को गौतम गंभीर के बारे में एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेना चाहिए। हालांकि बोर्ड सचिव पहले ही कह चुके हैं कि गंभीर तब तक बने रहेंगे, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता और उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन, मुझे लगता है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में अगर नतीजा नहीं आता है तो बोर्ड उन्हें हटाकर एक बड़ा फैसला लेगा।

BCCI को लक्ष्मण को मनाना चाहिए

तिवारी का यह भी मानना ​​है कि अगर भविष्य में गंभीर को हेड कोच के पद से हटाया जाता है तो बीसीसीआई को पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को यह भूमिका निभाने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तिवारी का मानना ​​है कि लक्ष्मण के पास दुनिया भर का अनुभव है। इसलिए वह गंभीर से कमान संभालने के लिए सबसे सही आदमी होंगे।

'द्रविड़ की अनुपस्थिति में लक्ष्मण ही जाते थे'

उन्‍होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह एक प्रोसेस-ड्रिवन चीज होनी चाहिए। जब ​​राहुल द्रविड़ कोच थे और कुछ टूर पर नहीं जाते थे तो वीवीएस लक्ष्मण जाते थे। इसलिए वह स्वाभाविक पसंद थे। वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान हैं। उनके पास कोचिंग का अनुभव भी है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए।

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

28 Jan 2026 07:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता तो BCCI गौतम गंभीर को हटा देगा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज का बड़ा दावा

