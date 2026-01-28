सोफी डिवाइन ने WPL 2026 में फिर रचा इतिहास, बनाया एक और रिकॉर्ड

Sophie Devine record: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में गुजरात जायंट्स को दाएं हाथ की मीडियम पेसर सोफी डिवाइन ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई है। दिल्‍ली को आखिरी ओवर में 9 रन की दरकरार थी, लेकिन डिवाइन के आगे उसने घुटने टेक दिए। सोफी ने 37 रन देकर 4 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। इस दमदार प्रदर्शन के लिए सोफी को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्‍होंने इतिहास रचते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है।