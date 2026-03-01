सलमान आगा के खिलाफ ICC का एक्शन, रनआउट विवाद पर मैच रेफरी ने बताया कौन था असली गुनाहगार

गुरुवार को बांग्लादेश (Bangladesh national cricket team) और पाकिस्तान (Pakistan national cricket team) के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Sher-e-Bangla National Cricket Stadium) में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में सलमान आगा (Salman Ali Agha) के रन आउट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ फैंस का मानना है कि सलमान आगा की गलती थी, तो कुछ फैंस का कहना है कि मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि क्रिकेट के नियमों के अनुसार देखा जाए तो मेहदी हसन मिराज ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने वही किया जो क्रिकेट के नियमों के तहत सही है।