टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहद खराब, 74 में से आजतक जीत पाई सिर्फ इतने मैच

NZ vs SA Head To Head in T20I: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 15 मार्च को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। एडेन मार्करम (Aiden Markram) की गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में सौंपी गई है।