फाइनल मुकाबले में मौसम बिगाड़ सकता है खेल! बांग्लादेश-पाकिस्तान में कौन मरेगा बाजी?

बता दें पहले मैच में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था, लेकिन दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जबरदस्त वापसी करते हुए 128 रनों की बड़ी जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। अब तीसरा मुकाबला सीरीज का असली फाइनल बन गया है। हालांकि इस मैच में मौसम भी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ढाका में बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में पिच और मौसम दोनों ही मैच का रुख बदल सकते हैं। क्रिकेट फैंस की नजरें अब इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि सीरीज पर किस टीम का कब्जा होगा।