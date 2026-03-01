14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल, बाबर आजम के खराब प्रदर्शन के बाद चीफ सेलेक्टर ने की जांच की मांग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद ने बाबर आजम और फखर जमान की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं और उनकी जांच कराने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 14, 2026

Babar Azam

बाबर आजम (फोटो- IANS)

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान (Pakistan national cricket team) के खराब प्रदर्शन के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचता नजर आ रहा है। मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद (Aaqib Javed) ने बाबर आजम (Babar Azam) और फखर जमान (Fakhar Zaman) की फिटनेस की जांच कराने की मांग की है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम बाबर आजम और फखर जमान को अनफिट बताया। यहां तक कि उन्होंने सलमान मिर्जा (Salman Mirza) को भी खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं माना। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) से इन तीनों खिलाड़ियों की फिटनेस की जांच कराने की मांग की है।

सुपर 8 से बाहर हो गया था पाकिस्तान

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में सिर्फ एक मुकाबला ही जीत पाई थी और सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई थी। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मजबूत टीम को हराया, वह भी श्रीलंका (Sri Lanka national cricket team) को। वहीं टीम इंडिया (India national cricket team) और इंग्लैंड (England national cricket team) के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। सुपर-8 में टीम सिर्फ तीन अंक ही हासिल कर पाई और टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह बनाने से चूक गई।

इस दौरान बाबर आजम का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे टूर्नामेंट में वह एक भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऐसे में शनिवार को जब आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सबसे पहले बाबर आजम और फखर जमान की फिटनेस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि फखर और बाबर दोनों अनफिट हों? विश्व कप के दौरान हमें उनकी चोटों के बारे में पता चला। इसका मतलब क्या यह है कि टूर्नामेंट के दौरान उनकी फिटनेस पर नजर नहीं रखी गई थी। क्या बाबर आजम और फखर जमान ने अनफिट होने के बावजूद विश्व कप खेला। चयनकर्ताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि खिलाड़ी जब विश्व कप में जाते हैं तो फिट हैं या नहीं।

वर्ल्डकप में फिट नहीं थे बाबर!

उन्होंने आगे बताया कि जब बाबर आजम श्रीलंका से लौटे तो डॉक्टरों ने उनकी जांच की। चोट की वजह से उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया। हालांकि बाबर आजम खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) से पहले अपनी तकनीक में सुधार करने के लिए बाबर आजम ने नेशनल टीम से अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि अब आकिब जावेद के बयान के बाद पूरी कहानी कुछ अलग नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेशी कप्तान ने क्यों सलमान आगा को किया रनआउट? कहा- अगर नहीं करता रनआउट तो…
क्रिकेट
Salman Agha MEhadi Miraz

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket World Cup 2023

Updated on:

14 Mar 2026 09:17 pm

Published on:

14 Mar 2026 09:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल, बाबर आजम के खराब प्रदर्शन के बाद चीफ सेलेक्टर ने की जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

सलमान आगा के खिलाफ ICC का एक्शन, रनआउट विवाद पर मैच रेफरी ने बताया कौन था असली गुनाहगार

Salman Agha
क्रिकेट

‘मैं दिल्ली कैपिटल्स का मेंटॉर नहीं बन सकता’, IPL 2026 से पहले अचानक इस दिग्गज ने छोड़ा DC का साथ

केविन पीटरसन (फोटो- IANS)
क्रिकेट

वर्ल्डकप दांव पर हो तब भी ऐसा मत करना… विवादित ‘रन आउट’ पर कैफ का बांग्लादेशी कप्तान पर फूटा गुस्सा

Salman Agha Controversial Run Out , Mehidy Hasan Miraz Sportsmanship , Mohammad Kaif on Bangladesh Captain , Pakistan vs Bangladesh Cricket Controversy , Salman Agha vs Mehidy Hasan Miraz , Cricket Spirit Debate , Mohammad Kaif Viral Tweet , सलमान आगा रन आउट विवाद, pakistan vs bangladesh salman agha controversial runout mehidy hasan miraz mohammad kaif reaction
क्रिकेट

बांग्लादेशी कप्तान ने क्यों सलमान आगा को किया रनआउट? कहा- अगर नहीं करता रनआउट तो…

Salman Agha MEhadi Miraz
क्रिकेट

वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना? जानें PCB के इस बड़े फैसले का सच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.