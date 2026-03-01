पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल, बाबर आजम के खराब प्रदर्शन के बाद चीफ सेलेक्टर ने की जांच की मांग

इस दौरान बाबर आजम का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे टूर्नामेंट में वह एक भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऐसे में शनिवार को जब आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सबसे पहले बाबर आजम और फखर जमान की फिटनेस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि फखर और बाबर दोनों अनफिट हों? विश्व कप के दौरान हमें उनकी चोटों के बारे में पता चला। इसका मतलब क्या यह है कि टूर्नामेंट के दौरान उनकी फिटनेस पर नजर नहीं रखी गई थी। क्या बाबर आजम और फखर जमान ने अनफिट होने के बावजूद विश्व कप खेला। चयनकर्ताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि खिलाड़ी जब विश्व कप में जाते हैं तो फिट हैं या नहीं।