टी20 वर्ल्ड कप से पहले राहुल द्रविड़ ने दी भारतीय टीम को चेतावनी, कहा – यह भूल पड़ सकती है भारी…

19 नवंबर 2023 की यादें अब भी द्रविड़ के ज़ेहन में ताज़ा हैं। द्रविड़ ने याद दिलाया कि सिर्फ़ एक खराब मैच पूरे टूर्नामेंट में किए शानदार प्रदर्शन को खराब कर के रख देता है। द्रविड़ 2023 वर्ल्ड कप के बाद कोच पद से हटना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा के मनाने पर उन्होंने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाया। द्रविड़ ने अगले छह महीने तक टीम के साथ काम किया और ऊँचे स्तर पर अपने सफर का अंत किया, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अप्रत्याशित हार की टीस आज भी उन्हें याद दिलाती है कि चाहे टीम कितनी भी मज़बूत क्यों न हो, एक खराब दिन सब कुछ बदल सकता है।