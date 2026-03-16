IPL 2026 में इन 5 विदेशी धुरंधर खिलाड़ियों का डेब्यू तय! एक को मिली सरप्राइज एंट्री

Overseas players likely to make IPL debut in 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का आगाज होने में अब दो सप्‍ताह से कम समय बचा है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के 19वें सीजन के लिए मंच तैयार है। हर सीजन की तरह फ्रेंचाइजी आईपीएल ऑक्शन के जरिए नए विदेशी टैलेंट की तलाश करती हैं। इस साल भी टीमों ने कई अहम विदेशी प्‍लेयर्स को खरीदा है। इनमें से पांच ऐसे हैं, जिनका आईपीएल 2026 में डेब्‍यू तय माना जा रहा है। ये नए विदेशी खिलाड़ी अपने साथ कुछ अनोखे हुनर ​​ला सकते हैं, जिससे फ्रेंचाइजी को अपनी प्लेइंग XI को मजबूत करने और चार विदेशी खिलाड़ियों के नियम के तहत संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आइये एक नजर डालते हैं, उन पांच खिलाड़ियों पर जिनका डेब्‍यू करना तय है।