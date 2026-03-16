सर वही रिकॉर्ड तोड़ने का… वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया ऐलान, IPL 2026 में तोड़ देंगे क्रिस गेल का ये महारिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi wants to break Chris Gayle record: आईपीएल के पिछले सीजन में चमके 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने साल भर में क्रिकेट की दुनिया में खूब नाम कमाया है। आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले वैभव ने इस साल अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्‍ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ महज 80 गेंदों पर 175 रन धमाकेदार पारी खेलते हुए भारत को रिकॉर्ड छठा टाइटल जिताने में अहम भूमिका अदा की थी। अब सूर्यवंशी का पूरा फोकस आईपीएल 2026 पर है। बीसीसीआई नमन अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान वैभव ने खुलासा किया कि अब उनकी नजर क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ने पर है, जिसे पिछले 12 साल से कोई नहीं तोड़ सका है।