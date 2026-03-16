Sunil Gavaskar lashes out Kavya Maran Sunrisers Leeds: 'द हंड्रेड' ऑक्‍शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर सनराइजर्स लीड्स और काव्‍या मारन को लगातार कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि उन्‍हें जिस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा है, वह समझ में आने वाली बात है, खासकर दोनों देशों के बीच हाल के हालात को देखते हुए। काव्या सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को करीब 2.3 करोड़ में साइन किया है। इस फैसले का सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले साल पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों चुना।