27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

यंग टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर सुपर 6 में नंबर 1 बनी टीम इंडिया

IND U19 vs ZIM U19 Highlights: जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम ने ऑलराउंड खेल के दम पर शानदार जीत हासिल की और लगभग सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 27, 2026

Vihan Malhotra

विहाल मलहोत्रा (फोटो- ICC)

U19 World Cup 2026, IND vs ZIM Highlights: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मंगलवार को जिंबॉब्वे को 204 रन से हराकर सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है। यह अंक भारतीय टीम मैच ड्रॉ करके या जीत दर्ज करके हासिल कर सकती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की पूरी टीम 38वें ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली।

सूर्यवंशी ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

इस मुकाबले में जिंबॉब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और आरोन जॉर्ज के साथ वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और तेजी से रन बनाना शुरू किया। दोनों ने चार ओवर में 44 रन जोड़ लिए, लेकिन पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर आरोन जॉर्ज आउट हो गए। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे 21 रन और वेदांत त्रिवेदी 15 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी को विहान मल्होत्रा का साथ मिला और उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया, हालांकि अर्धशतक के बाद वह तुरंत ही आउट हो गए।

विहान मलहोत्रा ने जड़ा शतक

इसके बाद विहान मल्होत्रा को अभिज्ञान कुंडू का साथ मिला और दोनों ने टीम को 240 रन के पार पहुंचाया। अभिज्ञान कुंडू 61 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरी ओर विहान मल्होत्रा ने शानदार शतक जड़ा और 109 रन बनाए। आखिरी ओवरों में खेलन पटेल ने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन बनाकर टीम इंडिया को 350 रन के पार पहुंचा दिया। 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 24 रन पर ही उसके तीन विकेट गिर गए। भारतीय गेंदबाजों के सामने जिंबॉब्वे की बल्लेबाजी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और पूरी टीम 38वें ओवर में 148 रन पर सिमट गई।

भारत के लिए उद्धव मोहन और कप्तान आयुष म्हात्रे ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि अंबरीश ने दो विकेट लिए। अनिल पटेल और खेलन पटेल को एक-एक सफलता मिली। अब भारतीय टीम सुपर सिक्स ग्रुप के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। यह मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त
क्रिकेट
इटली क्रिकेट टीम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

27 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / यंग टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर सुपर 6 में नंबर 1 बनी टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 से न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका समेत ये 5 टीमें बाहर, जानें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

U19 World Cup 2026
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के बाद विहान-अभिज्ञान का धमाका, यंग टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

U10 World Cup 2026
क्रिकेट

एक गलती और टी20 वर्ल्डकप 2026 में खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, भाई का हुआ सेलेक्शन

Scott currie
क्रिकेट

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ICC ने दिया एक और झटका, रिजेक्ट किया मीडिया एक्रिडिएशन

Bangladesh cricket team
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

इटली क्रिकेट टीम
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.