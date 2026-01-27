यंग टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर सुपर 6 में नंबर 1 बनी टीम इंडिया

विहाल मलहोत्रा (फोटो- ICC)
U19 World Cup 2026, IND vs ZIM Highlights: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मंगलवार को जिंबॉब्वे को 204 रन से हराकर सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है। यह अंक भारतीय टीम मैच ड्रॉ करके या जीत दर्ज करके हासिल कर सकती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की पूरी टीम 38वें ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली।
इस मुकाबले में जिंबॉब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और आरोन जॉर्ज के साथ वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और तेजी से रन बनाना शुरू किया। दोनों ने चार ओवर में 44 रन जोड़ लिए, लेकिन पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर आरोन जॉर्ज आउट हो गए। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे 21 रन और वेदांत त्रिवेदी 15 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी को विहान मल्होत्रा का साथ मिला और उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया, हालांकि अर्धशतक के बाद वह तुरंत ही आउट हो गए।
इसके बाद विहान मल्होत्रा को अभिज्ञान कुंडू का साथ मिला और दोनों ने टीम को 240 रन के पार पहुंचाया। अभिज्ञान कुंडू 61 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरी ओर विहान मल्होत्रा ने शानदार शतक जड़ा और 109 रन बनाए। आखिरी ओवरों में खेलन पटेल ने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन बनाकर टीम इंडिया को 350 रन के पार पहुंचा दिया। 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 24 रन पर ही उसके तीन विकेट गिर गए। भारतीय गेंदबाजों के सामने जिंबॉब्वे की बल्लेबाजी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और पूरी टीम 38वें ओवर में 148 रन पर सिमट गई।
भारत के लिए उद्धव मोहन और कप्तान आयुष म्हात्रे ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि अंबरीश ने दो विकेट लिए। अनिल पटेल और खेलन पटेल को एक-एक सफलता मिली। अब भारतीय टीम सुपर सिक्स ग्रुप के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। यह मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा।
