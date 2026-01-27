यंग टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर सुपर 6 में नंबर 1 बनी टीम इंडिया

U19 World Cup 2026, IND vs ZIM Highlights: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मंगलवार को जिंबॉब्वे को 204 रन से हराकर सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है। यह अंक भारतीय टीम मैच ड्रॉ करके या जीत दर्ज करके हासिल कर सकती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की पूरी टीम 38वें ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली।