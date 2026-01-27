T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

इस मुकाबले में इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोज़ एडायर अच्छे रन बनाने के बावजूद अली हसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने हैरी टेक्टर के साथ मिलकर टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। आयरलैंड के 66 रन के स्कोर पर दो झटके लगे और हैरी टेक्टर के साथ लोरकन टकर भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बेंजामिन व्हाइट और मार्क अडैर ने छोटी-छोटी पारियों की बदौलत आयरलैंड को 150 रन के पार पहुंचा दिया। इटली की ओर से ग्रांट स्टीवर्ट और स्मूट्स ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि क्रिशन कलुगामगे ने चार ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।