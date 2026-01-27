27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

Italy vs Ireland Highlights: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इटली ने बड़ा धमाका किया है और आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और इटली के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। यह सीरीज दुबई में खेली गई, जहां पहले दो मैचों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 27, 2026

इटली क्रिकेट टीम

इटली क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Italy vs Ireland Highlights: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इटली ने बड़ा धमाका किया है और आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और इटली के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। यह सीरीज दुबई में खेली गई, जहां पहले दो मैचों में आयरलैंड ने जीत हासिल की थी, लेकिन 26 जनवरी की रात को खेले गए तीसरे मुकाबले में इटली ने जीत दर्ज कर सनसनी मचा दी।

6 विकेट से इटली ने जीता मैच

आपको बता दें कि इटली पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है और उससे पहले यह जीत उसके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए। 19.4 ओवर में ही उसके सभी 10 विकेट गिर गए। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली ने 6 विकेट गंवाकर 19.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस मुकाबले में इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोज़ एडायर अच्छे रन बनाने के बावजूद अली हसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने हैरी टेक्टर के साथ मिलकर टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। आयरलैंड के 66 रन के स्कोर पर दो झटके लगे और हैरी टेक्टर के साथ लोरकन टकर भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बेंजामिन व्हाइट और मार्क अडैर ने छोटी-छोटी पारियों की बदौलत आयरलैंड को 150 रन के पार पहुंचा दिया। इटली की ओर से ग्रांट स्टीवर्ट और स्मूट्स ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि क्रिशन कलुगामगे ने चार ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने 44 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद 64 रन पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। हालांकि कप्तान वेन मैडसेन ने 39 रन और ग्रांट स्टीवर्ट ने 33 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। आखिर में ग्रांट स्टीवर्ट ने मार्क कैम्पोपियानो के साथ मिलकर इटली को यादगार जीत दिला दी।

ये भी पढ़ें

2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्डकप के लिए घोषित की टीम, लौट आए ये 3 धुरंधर, देखें स्क्वॉड
क्रिकेट
West Indies T20 World Cup 2026 Squad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Jan 2026 03:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘टीम इंडिया के लिए मैं जरूरी नहीं’, स्टार बल्लेबाज ने वर्ल्डकप से पहले अपने बयान से मचाई सनसनी

KL Rahul
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने मार-मारकर निकाला गेंदबाजों का दम, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप विजेता ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, फैंस के लिए लिखा ये इमोशनल पोस्‍ट

Kane Richardson Retirement
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के पास आज फिर इतिहास रचने का मौका, निशाने पर ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Record
क्रिकेट

चौथे मैच में बल्‍लेबाजों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले या गेंदबाज लूटेंगे महफिल, पढ़ें विजाग की पिच रिपोर्ट

IND vs NZ 4th T20 Pitch Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.