T20 वर्ल्डकप में डेब्यू से पहले इटली का धमाका, वर्ल्ड रैंक की 12वीं टीम को दी शिकस्त

इटली क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Italy vs Ireland Highlights: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इटली ने बड़ा धमाका किया है और आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और इटली के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। यह सीरीज दुबई में खेली गई, जहां पहले दो मैचों में आयरलैंड ने जीत हासिल की थी, लेकिन 26 जनवरी की रात को खेले गए तीसरे मुकाबले में इटली ने जीत दर्ज कर सनसनी मचा दी।
आपको बता दें कि इटली पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है और उससे पहले यह जीत उसके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए। 19.4 ओवर में ही उसके सभी 10 विकेट गिर गए। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली ने 6 विकेट गंवाकर 19.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
इस मुकाबले में इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोज़ एडायर अच्छे रन बनाने के बावजूद अली हसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने हैरी टेक्टर के साथ मिलकर टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। आयरलैंड के 66 रन के स्कोर पर दो झटके लगे और हैरी टेक्टर के साथ लोरकन टकर भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बेंजामिन व्हाइट और मार्क अडैर ने छोटी-छोटी पारियों की बदौलत आयरलैंड को 150 रन के पार पहुंचा दिया। इटली की ओर से ग्रांट स्टीवर्ट और स्मूट्स ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि क्रिशन कलुगामगे ने चार ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।
155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने 44 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद 64 रन पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। हालांकि कप्तान वेन मैडसेन ने 39 रन और ग्रांट स्टीवर्ट ने 33 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। आखिर में ग्रांट स्टीवर्ट ने मार्क कैम्पोपियानो के साथ मिलकर इटली को यादगार जीत दिला दी।
