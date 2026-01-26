2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्डकप के लिए घोषित की टीम, लौट आए ये 3 धुरंधर, देखें स्क्वॉड

West Indies T20 World Cup 2026 Squad: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इन 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 2024 में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया था। टीम की कमान शाई होप को सौंपी गई है, जबकि एविन लुइस और अल्जारी जोसेफ जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि जेसन होल्डर, रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड जैसे धुरंधर खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई है।