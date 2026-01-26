IND vs NZ T20: आखिरी 2 टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, यहां देखें पूरी 15 सदस्यीय टीम

Team India Unchanged Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीन मुकाबले हो चुके हैं और तीनों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि अभी भी दो मुकाबले बाकी हैं और उन मैचों के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम में दो बदलाव किए गए थे। तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर को चोट की वजह से बाहर होना पड़ा था। उनकी जगह श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया था।