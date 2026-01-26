बांग्लादेश का समर्थन करना पूर्व पाकिस्तानी कोच को पड़ा भारी! डर के मारे डिलीट की ट्वीट, जानें क्या लिखा था

पूर्व पाकिस्तानी कोच जेसन गिलेस्पी (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026: बांग्लादेश को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में अलग-अलग राय रखी जा रही है। जहां एक ओर इस फैसले को सही बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर आईसीसी की जमकर आलोचना हो रही है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रह चुके जेसन गिलेस्पी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आईसीसी से पूछा कि आखिर बांग्लादेश अपने मैच भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकता। हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी।
दरअसल, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह पोस्ट क्यों डिलीट की, तो उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई। गिलेस्पी ने कहा कि जब उन्होंने यह पोस्ट लिखी थी, तो उन्होंने सिर्फ एक आसान सा सवाल पूछा था, लेकिन इसके बदले उन्हें गालियां मिलने लगीं।
गिलेस्पी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "क्या आईसीसी बता सकता है कि बांग्लादेश अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकता। इससे पहले भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैच पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था और उसे पाकिस्तान से बाहर मैच खेलने की इजाजत दी गई थी।"
आपको बता दें कि भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से बाहर खेलने का फैसला इसलिए किया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं और दोनों देशों के बीच साल 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार क्रिकेट होता रहा है और दोनों देशों ने आपस में द्विपक्षीय सीरीज भी खेली हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में भी खेलते रहे हैं।
हालांकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया था, तो बांग्लादेश में नया विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद से बांग्लादेश को आईपीएल का बहिष्कार करना चाहिए था, न कि टी20 वर्ल्ड कप का। हालांकि अब बांग्लादेश को इसकी सजा मिल चुकी है और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में रखा गया है।
