बांग्लादेश का समर्थन करना पूर्व पाकिस्तानी कोच को पड़ा भारी! डर के मारे डिलीट की ट्वीट, जानें क्या लिखा था

ICC Men's T20 World Cup 2026: बांग्लादेश को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में अलग-अलग राय रखी जा रही है। जहां एक ओर इस फैसले को सही बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर आईसीसी की जमकर आलोचना हो रही है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रह चुके जेसन गिलेस्पी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आईसीसी से पूछा कि आखिर बांग्लादेश अपने मैच भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकता। हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी।