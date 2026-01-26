26 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

टीम घोषित करने के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान! मोहसिन नकवी ने फिर दिया चौंकाने वाला बयान

पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने साफ किया है कि टीम की घोषणा को टूर्नामेंट में भागीदारी की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 26, 2026

Zimbabwe will play tri series in Pakistan

पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: x/MensCricket)

Pakistan cricket team, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के ऐलान के साथ ही माना जा रहा है कि पाकिस्तान विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विश्व कप खेलने पर अब भी संशय बना हुआ है।

मोहसिन नकवी ने दिया यह बयान

पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने साफ किया है कि टीम की घोषणा को टूर्नामेंट में भागीदारी की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम की घोषणा के बाद नकवी ने विश्व कप के लिए चुने गए खिलाड़ियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। बैठक में खिलाड़ियों को पीसीबी के मौजूदा रुख और सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

हेड कोच माइक हेसन का बयान भी आया

लाहौर में हुई चर्चा के दौरान नकवी ने खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हेसन से कहा, "हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका पालन करेंगे। अगर वे नहीं चाहते कि हम विश्व कप में हिस्सा लें, तो हम नहीं जाएंगे।"

बांग्लादेश पहले ही हो चुका है बाहर

इस बैठक में खिलाड़ियों को बांग्लादेश के समर्थन में पीसीबी के रुख के बारे में भी बताया गया। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार कर दिया था, जिसे पाकिस्तान ने आईसीसी का गलत फैसला करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर पीसीबी और सरकार का समर्थन किया। खिलाड़ियों ने कथित तौर पर कहा कि बोर्ड और सरकार जो भी फैसला लेंगी, वे उसके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के सोमवार को इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला घोषित करने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे

मीडिया से बातचीत में नकवी ने रविवार को कहा कि बोर्ड अभी भी पाकिस्तान सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है कि टीम को विश्व कप खेलना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि ये बात खिलाड़ियों को भी स्पष्ट रूप से बता दी गई है। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को भारत, नामीबिया, यूएसए और नीदरलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहे विश्व कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व कप के अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला लेती है, तो आईसीसी उस पर सख्त प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं विश्व कप में उसकी जगह युगांडा को मौका दिया जा सकता है।

Pakistan Squad for T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, इस खतरनाक गेंदबाज को नहीं मिली जगह, जानें बाबर -रिज़वान का क्या हुआ
क्रिकेट
Pakistan announce squad for T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

Published on:

26 Jan 2026 09:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम घोषित करने के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान! मोहसिन नकवी ने फिर दिया चौंकाने वाला बयान

