बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने किया बड़ा धोखा! ICC भी ले सकता है कड़ा एक्शन, समझें पूरी बात

आईपीएल से मुस्तफिज़ुर रहमान को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर बैन लगा दिया गया और इसके बाद आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की बात तेज़ हो गई। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जमकर समर्थन दिया और यहां तक कह दिया कि अगर बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं होता या उसे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है, तो पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा।