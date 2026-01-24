24 जनवरी 2026,

शनिवार

स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स

Updated Schedule of T20 World Cup: बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्डकप में स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। ये टीम अपना पहला मुकाबला कोलकाता में 7 फरवरी को खेलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 24, 2026

Scotland Cricket team

स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Update Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के खेलने की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आईसीसी ने अपडेटेड तस्वीर जारी कर दी है, जिसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। यह मैच कोलकाता में खेला जाएगा और इसी मुकाबले से स्कॉटलैंड अपने अभियान का आगाज़ करेगा। इसके बाद स्कॉटलैंड अपना दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को इटली के साथ खेलेगा, जो कोलकाता में ही आयोजित होगा।

स्कॉटलैंड का तीसरा मुकाबला 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच उसे 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलना होगा। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड ने ग्रुप-सी में जगह बनाई है, जहां उसे इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ रखा गया है।

खबर अपडेट हो रही है...

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

24 Jan 2026 07:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स

