स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स

T20 World Cup 2026 Update Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के खेलने की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आईसीसी ने अपडेटेड तस्वीर जारी कर दी है, जिसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। यह मैच कोलकाता में खेला जाएगा और इसी मुकाबले से स्कॉटलैंड अपने अभियान का आगाज़ करेगा। इसके बाद स्कॉटलैंड अपना दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को इटली के साथ खेलेगा, जो कोलकाता में ही आयोजित होगा।