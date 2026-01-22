टी20 वर्ल्डकप का बहिस्कार करना बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, मिट जाएगा BCB का अस्तित्व!

गुरुवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी सरकार के साथ बैठक के बाद यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिना बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा, और अगर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है तो उसे क्या नुकसान होगा। इसके अलावा आईसीसी और दूसरी टीमों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।