22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इंस्टाग्राम की वो स्टोरी, जिसने प्रिया सरोज के मन में रिंकू सिंह के लिए जगाया प्यार, ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी एक साधारण मुलाकात से शुरू हुई थी। क्रिकेट और राजनीति के अलग रास्तों से आए दोनों ने दोस्ती से प्यार तक का सफर तय किया और परिवार की सहमति से रिश्ते को नया मुकाम दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 22, 2026

rinku singh priya saroj love story from casual meeting to engagement

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज (फोटो- IANS)

Rinku Singh Love Story: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले रिंकू सिंह का संघर्ष भरा सफर पहले ही लोगों को प्रेरित करता रहा है। रिंकू सिंह हाल ही के कुछ सालों में भारतीय टीम के एक भरोसेमंद फिनिशर बनकर उभरे हैं। पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तूफानी फिनिश कर सुर्खियों में आए रिंकू भारत की टी20 टीम का अहम हिस्सा रहे हैं।

हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में रिंकू ने टीम में अपनी वापसी की है। वापसी के बाद के पहले ही मैच में रिंकू ने धमाकेदार पारी खेलकर भारत के मजबूत स्कोर की नींव रखी थी। बल्लेबाजी में अपने विस्फोटक अंदाज के अलावा रिंकू अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। एक साधारण मुलाकात से शुरू हुई उनकी लव स्टोरी अब शादी का रूप लेने वाली है।

प्रिया सरोज से मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हुई थी। रिंकू की बहन नेहा सिंह ने एक पॉडकास्ट बताया कि प्रिया की एक बहन ने ब्रैंड प्रमोशन के लिए रिंकू सिंह से संपर्क करना चाहा, जो उनसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगवाना चाहती थी। इसके लिए प्रिया ने रिंकू के एक फ्रेंड से बात की। इसी दौरान रिंकू और प्रिया के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी।

पहले दोस्ती हुई और फिर बातचीत बढ़ने के साथ दोनों एक-दूसरे को समझने लगे। रिंकू की सादगी और प्रिया की साफ सोच ने इस रिश्ते को मजबूत बनाया। दोनों ने अपने करियर को प्राथमिकता देते हुए रिश्ते को समय दिया और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

परिवार की सहमति

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। हालांकि शुरुआत में दोनों ने इस पर चुप्पी रखी, लेकिन बाद में परिवार की सहमति के साथ रिश्ते की पुष्टि हुई। बताया गया है कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोनों ने अपनी सगाई की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया
क्रिकेट
gautam gambhir reacts to shashi tharoor unlimited authority statement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Jan 2026 04:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंस्टाग्राम की वो स्टोरी, जिसने प्रिया सरोज के मन में रिंकू सिंह के लिए जगाया प्यार, ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऐसी है स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की लाइफ स्टाइल, अमृतसर में आलीशान बंगला, जानें कितनी है नेट वर्थ

abhishek sharma lifestyle and luxurious bungalow know his net worth
क्रिकेट

दूसरे टी20 में भी बल्‍लेबाज करेंगे चौकों-छक्‍कों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें रायपुर की पिच रिपोर्ट

IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report
क्रिकेट

नागपुर में जीत के बावजूद दूसरे मैच के लिए भारत की प्‍लेइंग 11 में दो बदलाव तय! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया

gautam gambhir reacts to shashi tharoor unlimited authority statement
क्रिकेट

ICC ने BCB के T20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने की अपील खारिज करते हुए दिया ये अल्टीमेटम, जानें अब आगे क्या होगा

Bangladesh T20 World Cup participation
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.