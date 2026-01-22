इंस्टाग्राम की वो स्टोरी, जिसने प्रिया सरोज के मन में रिंकू सिंह के लिए जगाया प्यार, ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हुई थी। रिंकू की बहन नेहा सिंह ने एक पॉडकास्ट बताया कि प्रिया की एक बहन ने ब्रैंड प्रमोशन के लिए रिंकू सिंह से संपर्क करना चाहा, जो उनसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगवाना चाहती थी। इसके लिए प्रिया ने रिंकू के एक फ्रेंड से बात की। इसी दौरान रिंकू और प्रिया के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी।