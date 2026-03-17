पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
ODI World Cup 2027 Qualification Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अब सभी टीमों की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर टिकी हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर जहां उसे मेजबान टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी है। इस सीरीज के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 के क्वालीफिकेशन सिनेरियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस सीरीज के बाद बांग्लादेश की टीम को फायदा हुआ है तो दो बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है।
पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश तीन मैचों की वनडे सीरीज की बात करे तो मेजबान टीम ने पहला मुकाबला 8 विकेट से जीतकर बढ़त हासिल की थी, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 128 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद तीसरे और निर्णायक मैच बांग्लादेश ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी ओवर में 11 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज भी 2-1 से जीत ली।
पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश वनडे सीरीज के बाद वनडे विश्व कप 2027 के क्वालीफिकेशन सेनेरियो में भी बदलाव हुआ है। इस सीरीज को जीतने के बाद बांग्लादेश की टीम एक पायदान के फायदे के साथ 10वें से 9वें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि वेस्टइंडीज की टीम को नुकसान हुआ है, वह अब आईसीसी वनडे रैंकिंग में 9वें से 10वें स्थान पर पहुंच गई है। यह वो स्थान है, जिस पर रहते हुए दो बार की विश्व चैंपियन कैरेबियाई टीम बाहर भी हो सकती है।
बता दें कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की मेजबानी में होना है। इसका मतलब है कि मेजबान होने के नाते साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। जबकि 10 में से बाकी आठ टीमें आईसीसी वनडे रैंकिंग के आधार पर ही क्वालीफाई करेंगी। अगर अब वेस्टइंडीज आगामी वनडे मुकाबले में हारती है तो वह वनडे वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो सकती है।
अब सभी टीमों की नजरें आगामी वनडे मैचों पर टिकी हैं। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के आगामी शेड्यूल की बात करें तो कैरेबियाई टीम को अक्टूबर में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जबकि बांग्लादेश दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|अंक
|रेटिंग
|1
|भारत
|45
|5377
|119
|2
|न्यूजीलैंड
|47
|5370
|114
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|38
|4134
|109
|4
|पाकिस्तान
|44
|4475
|102
|5
|साउथ अफ्रीका
|41
|4022
|98
|6
|श्रीलंका
|47
|4600
|98
|7
|अफगानिस्तान
|28
|2657
|95
|8
|इंग्लैंड
|43
|3782
|88
|9
|बांग्लादेश
|41
|3243
|79
|10
|वेस्टइंडीज
|41
|3173
|77
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