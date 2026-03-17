ODI World Cup 2027 Qualification Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अब सभी टीमों की नजर 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप पर टिकी हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर जहां उसे मेजबान टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्‍त दी है। इस सीरीज के बाद वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 के क्‍वालीफिकेशन सिनेरियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस सीरीज के बाद बांग्लादेश की टीम को फायदा हुआ है तो दो बार की विश्‍व विजेता वेस्टइंडीज की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है।