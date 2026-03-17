IPL 2026 से पहले RCB और SRH फैंस के लिए बुरी खबर, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट

एचटी की ताजा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोनों खिलाड़ियों का रिहैब (चोट से उबरने का) दौर अभी चल रहा है। इसलिए 28 मार्च को आरसीबी और एसआरएच के बीच होने वाले टूर्नामेंट के पहले मैच तक उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। सूत्र ने बताया कि पिछले हफ्ते से ज्‍यादा कुछ नहीं बदला है। फिजियो से मंजूरी का अभी भी इंतजार है। रिहैब चल रहा है। हेजलवुड और कमिंस दोनों ही शुरुआती कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।