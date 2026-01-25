Pakistan Squad for T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, इस खतरनाक गेंदबाज को नहीं मिली जगह, जानें बाबर -रिज़वान का क्या हुआ

विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रही है। पाकिस्तान को भारत, नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड, 10 फरवरी को यूएसए, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप मैच कोलंबो में खेलेगा।