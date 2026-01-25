Pakistan Squad for T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, इस खतरनाक गेंदबाज को नहीं मिली जगह, जानें बाबर -रिज़वान का क्या हुआ

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan announce squad for T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी द्वारा टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी को लेकर संदेह जताए जाने के ठीक एक दिन बाद की गई है।
पूर्व कप्तान बाबर आज़म को खराब फॉर्म के बावजूद टीम में शामिल किया गया है। बाबर का बिग बैश लीग (BBL) में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए 11 पारियों में 22.44 के मामूली औसत से सिर्फ 202 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 103.06 का रहा।
वहीं बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को मौका नहीं दिया है। हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में 11 मैचों में 40.4 ओवर फेंकते हुए 16.70 की शानदार औसत से 20 विकेट चटकाए हैं। वे बीबीएल 2025-26 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
टीम में विकेटकीपर के रूप में ख्वाजा मोहम्मद नफे को मौका दिया गया है। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को भी विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। संभव है वही विकेटकीपिंग की भूमिका निभाते दिखेंगे। फरहान घरेलू टी20 मैचों में विकेटकीपिंग करते रहे हैं। टीम में उस्मान खान भी हैं, जो विकेटकीपर हैं।
मोहम्मद नवाज और शादाब खान अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को संतुलन देते हुए नजर आएंगे। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में फहीम अशरफ को भी मौका दिया गया है। हारिस रऊफ की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी कमान शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह संभालेंगे।
विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रही है। पाकिस्तान को भारत, नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड, 10 फरवरी को यूएसए, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप मैच कोलंबो में खेलेगा।
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब ख़ान, उस्मान ख़ान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।
