उलटफेर करने में माहिर है स्कॉटलैंड, वर्ल्ड चैम्पियन समेत इन टीमों को टी20 वर्ल्ड कप में दी है मात

क्रिकेट स्कॉटलैंड की सीईओ ट्रुडी लिंडब्लेड ने बताया, “हमें आईसीसी की ओर से एक पत्र मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी पुरुष टीम टी20 विश्व कप में हिस्सा ले सकती है। हमने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया।” वहीं क्रिकेट स्कॉटलैंड के अध्यक्ष विल्फ वॉल्श ने कहा कि उन्हें सुबह आईसीसी अध्यक्ष जय शाह का फोन आया था, जिसमें यह पुष्टि की गई कि स्कॉटलैंड को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेलने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वॉल्श ने कहा, “अपनी टीम की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और इस मौके के लिए हम आईसीसी के आभारी हैं।”