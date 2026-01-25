T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह लेने के लिए ICC का निमंत्रण स्वीकारा, जय शाह को दिया धन्यवाद

क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रुडी लिंडब्लेड ने कहा, "आज सुबह मुझे आईसीसी से एक पत्र मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी टीम मेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी? हमने इसे स्वीकार लिया है। हम इस निमंत्रण के लिए आईसीसी के आभारी हैं। यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए लाखों समर्थकों के सामने ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने का एक शानदार मौका है। हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और खास हालात में मिला है। हमारी टीम पिछले कुछ हफ्तों से आगामी टूर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रही थी और अब जल्द ही स्थानीय हालात में ढलने के लिए भारत पहुंचने की तैयारी कर रही है।" स्कॉटलैंड की टीम अब ग्रुप-सी के मुकाबलो में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। यह टीम अपने तीन मैच कोलकाता में, जबकि एक मुंबई में खेलेगी।