बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले

ICC सूत्रों ने शनिवार को बताया, “आईसीसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना बयान जारी कर दिया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत न जाने पर अड़ा हुआ है, इसलिए स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए तैयार है। बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है।” बीसीबी ने पहले आईसीसी को बताया था कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते वे विश्व कप मैच खेलने भारत नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।