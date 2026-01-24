24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले

स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए क्वालीफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे हाई रैंक वाला देश है। बांग्लादेश भारत में न जाने के अपने रुख पर कायम है। ऐसे में स्कॉटलैंड इस देश की जगह लेने के लिए सबसे पहला विकल्प है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 24, 2026

Bangladesh and Scotland

बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीम (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Bangladesh Venue: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेशी सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि अगर आईसीसी बांग्लादेश के मैच भारत से दूसरे देश में शिफ्ट नहीं करता है, तो उसकी टीम के आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा नहीं लेगी।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि यह फैसला बीसीबी के टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत न आने के फैसले के बाद लिया गया है। गवर्निंग बॉडी की तरफ से जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है।

स्कॉटलैंड जगह लेने के लिए तैयार

ICC सूत्रों ने शनिवार को बताया, “आईसीसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना बयान जारी कर दिया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत न जाने पर अड़ा हुआ है, इसलिए स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए तैयार है। बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है।” बीसीबी ने पहले आईसीसी को बताया था कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते वे विश्व कप मैच खेलने भारत नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।

यह फैसला बीसीसीआई द्वारा केकेआर को दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच आईपीएल 2026 के लिए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश के बाद आया है। हालांकि, आईसीसी ने दोहराया है कि टी20 वर्ल्ड कप तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, जिसमें बांग्लादेश के मैच भारत में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी ने बीसीबी को टूर्नामेंट योजना के अनुसार खेलने पर अपना अंतिम फैसला बताने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा।

इन टीमों को भी होगा फायदा

स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाला देश है। बांग्लादेश भारत में न जाने के अपने रुख पर कायम है। ऐसे में स्कॉटलैंड इस देश की जगह लेने के लिए सबसे पहला विकल्प है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के वर्ल्डकप में एंट्री होने से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को भी फायदा होगा, क्योंकि इन दोनों टीमों के लिए स्कॉटलैंड को हराना बांग्लादेश के अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होगा।

अगर बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में मौका दिया जाता है, तो यह देश शुरुआती चरण में ग्रुप-सी में रखा जाएगा। ऐसे में स्कॉटलैंड 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। इसके बाद स्कॉटलैंड अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

24 Jan 2026 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान ने दी T20 वर्ल्डकप से बाहर होने की धमकी, PCB चेयरमैन नकवी ने बताया क्या है प्लान

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

25 जनवरी को सिर्फ इंडिया vs न्यूजीलैंड नहीं, BBL और SA20 के फाइनल भी होंगे, जानें कहां देखें लाइव

भारतीय क्रिकेट टीम
क्रिकेट

आने लगी बांग्लादेश की अकल ठिकाने! वर्ल्डकप बायकॉट करने पर पूर्व BCB अधिकारी ने सरकार पर बोला हमला

Bangladesh T20 World Cup participation
क्रिकेट

लगातार 2 जीत के बावजूद इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई चिंता, गुवाहाटी टी20 में हुए फ्लॉप, तो हो सकते हैं बाहर

india vs new zealand 3rd t20 players to watch out for
क्रिकेट

2027 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है इंग्लैंड! ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन की राह कठिन

England may miss out on 2027 ODI World Cup
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.