बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले

बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीम (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026 Bangladesh Venue: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेशी सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि अगर आईसीसी बांग्लादेश के मैच भारत से दूसरे देश में शिफ्ट नहीं करता है, तो उसकी टीम के आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा नहीं लेगी।
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि यह फैसला बीसीबी के टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत न आने के फैसले के बाद लिया गया है। गवर्निंग बॉडी की तरफ से जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है।
ICC सूत्रों ने शनिवार को बताया, “आईसीसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना बयान जारी कर दिया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत न जाने पर अड़ा हुआ है, इसलिए स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए तैयार है। बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है।” बीसीबी ने पहले आईसीसी को बताया था कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते वे विश्व कप मैच खेलने भारत नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।
यह फैसला बीसीसीआई द्वारा केकेआर को दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच आईपीएल 2026 के लिए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश के बाद आया है। हालांकि, आईसीसी ने दोहराया है कि टी20 वर्ल्ड कप तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, जिसमें बांग्लादेश के मैच भारत में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी ने बीसीबी को टूर्नामेंट योजना के अनुसार खेलने पर अपना अंतिम फैसला बताने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा।
स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाला देश है। बांग्लादेश भारत में न जाने के अपने रुख पर कायम है। ऐसे में स्कॉटलैंड इस देश की जगह लेने के लिए सबसे पहला विकल्प है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के वर्ल्डकप में एंट्री होने से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को भी फायदा होगा, क्योंकि इन दोनों टीमों के लिए स्कॉटलैंड को हराना बांग्लादेश के अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होगा।
अगर बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में मौका दिया जाता है, तो यह देश शुरुआती चरण में ग्रुप-सी में रखा जाएगा। ऐसे में स्कॉटलैंड 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। इसके बाद स्कॉटलैंड अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलेगा।
