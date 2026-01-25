टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के ICC के फैसले पर आया बांग्लादेश का रिएक्शन, कहा – इससे ज्यादा हम…

बीसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात में उसके पास इससे ज़्यादा कोई विकल्प नहीं था। दरअसल, बांग्लादेश ने तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से रिलीज किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने ग्रुप-स्टेज के मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की थी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आईसीसी ने इन दोनों ही सुझावों को खारिज कर दिया।