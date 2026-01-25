25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में बवाल, BCB के डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

आईसीसी के इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में भूचाल आ गया है और बीसीबी के डायरेक्टर और गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक सादेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 25, 2026

t20 world cup row bangladesh is not considering players view in team meeting

बांग्लादेश अब आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है। (फोटो- Cricbuzz)

Ishtiaque Sadeque resignation, BCB, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश अब आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को इसकी पुष्टि कर दी है।बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। आईसीसी के इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में भूचाल आ गया है और बीसीबी के डायरेक्टर और गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक सादेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

इस्तीफा देने के बाद इश्तियाक सादेक ने दिया यह बयान

इश्तियाक सादेक ने क्रिकबज को दिए बयान में कहा, "हां, यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा मानना है कि परिवार और निजी प्रतिबद्धताओं के कारण मैं गेम डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए आवश्यक समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं इस भूमिका में नई पहल करने या जरूरी प्रयास करने में सक्षम नहीं रह गया हूं। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से अफसोस है कि मैं इस पद के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं।"

आईसीसी से कोई शिकायत नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला बोर्ड के किसी आंतरिक विवाद, आईसीसी के मुद्दे या किसी गलतफहमी या शिकायत से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह दावा पूरी तरह गलत है कि मैं किसी रिश्तों की खटास, दुख या असंतोष के कारण जा रहा हूं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है।"

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ

यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब विश्व कप विवाद के चलते बांग्लादेश क्रिकेट पहले से ही तीखी आलोचना का सामना कर रहा है। बता दें बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से रिलीज किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने ग्रुप-स्टेज के मैच भारत से श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

बांग्लादेश के मामले में वेन्यू बदलना मुमकिन नहीं

आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि स्वतंत्र मूल्यांकन में बांग्लादेशी टीम की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं पाया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, इसलिए गवर्निंग बॉडी ने माना कि इतने कम समय में बांग्लादेश के मुकाबलों का वेन्यू बदलना मुमकिन नहीं है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह समेत अधिकारियों ने शुक्रवार को दुबई में मीटिंग की और शनिवार को इस बड़े इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का आधिकारिक फैसला किया।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश को ICC ने किया बाहर, स्कॉटलैंड की एंट्री! इन स्कॉटलैंड के अलावा इन टीमों की भी बल्ले-बल्ले
क्रिकेट
Bangladesh and Scotland

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 07:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में बवाल, BCB के डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC की पाकिस्तान को खुली चेतावनी: नहीं खेलने मिलेगी द्विपक्षीय सीरीज़, एशिया कप से बाहर, लगेगी PSL में विदेशी खिलाड़ियों की NOC पर भी रोक!

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह लेने के लिए ICC का निमंत्रण स्वीकारा, जय शाह को दिया धन्यवाद

क्रिकेट

WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रोका RCB का ‘विजयरथ’, 7 विकेट से जीत के साथ टॉप 2 में पहुंची, प्लेऑफ की रेस में अब भी सभी टीमें

WPL 2026
क्रिकेट

अंडर-19 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का धमाका, 7 विकेट से हारी न्यूजीलैंड, बिना मैच जीते सुपर 6 में एंट्री, जानें कैसे

U91 Team India
क्रिकेट

स्कॉटलैंड की एंट्री के बाद ICC ने बदला शेड्यूल, पहले दिन 3 मुकाबले, यहां देखें अपडेटेड फिक्सचर्स

Scotland Cricket team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.