टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में बवाल, BCB के डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

बांग्लादेश अब आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है। (फोटो- Cricbuzz)
Ishtiaque Sadeque resignation, BCB, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश अब आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को इसकी पुष्टि कर दी है।बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। आईसीसी के इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में भूचाल आ गया है और बीसीबी के डायरेक्टर और गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक सादेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
इश्तियाक सादेक ने क्रिकबज को दिए बयान में कहा, "हां, यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा मानना है कि परिवार और निजी प्रतिबद्धताओं के कारण मैं गेम डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए आवश्यक समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं इस भूमिका में नई पहल करने या जरूरी प्रयास करने में सक्षम नहीं रह गया हूं। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से अफसोस है कि मैं इस पद के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला बोर्ड के किसी आंतरिक विवाद, आईसीसी के मुद्दे या किसी गलतफहमी या शिकायत से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह दावा पूरी तरह गलत है कि मैं किसी रिश्तों की खटास, दुख या असंतोष के कारण जा रहा हूं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है।"
यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब विश्व कप विवाद के चलते बांग्लादेश क्रिकेट पहले से ही तीखी आलोचना का सामना कर रहा है। बता दें बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से रिलीज किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने ग्रुप-स्टेज के मैच भारत से श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे स्वीकार नहीं किया।
आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि स्वतंत्र मूल्यांकन में बांग्लादेशी टीम की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं पाया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, इसलिए गवर्निंग बॉडी ने माना कि इतने कम समय में बांग्लादेश के मुकाबलों का वेन्यू बदलना मुमकिन नहीं है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह समेत अधिकारियों ने शुक्रवार को दुबई में मीटिंग की और शनिवार को इस बड़े इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का आधिकारिक फैसला किया।
