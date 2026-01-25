टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में बवाल, BCB के डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

इश्तियाक सादेक ने क्रिकबज को दिए बयान में कहा, "हां, यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा मानना है कि परिवार और निजी प्रतिबद्धताओं के कारण मैं गेम डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए आवश्यक समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं इस भूमिका में नई पहल करने या जरूरी प्रयास करने में सक्षम नहीं रह गया हूं। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से अफसोस है कि मैं इस पद के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं।"