मुझे एक फोन कॉल ने टीम से बाहर कर दिया… इमोशनल हुए SRH के स्टार खिलाड़ी ने किया हेड कोच का पर्दाफाश

Liam Livingstone exposes Brendon McCullum: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन उस बात को याद कर बेहद भावुक हो गए, जब उन्‍हें इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बाहर निकाला गया। लिविंगस्टोन ने हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पर निशाना साधते हुए बताया कि उन्हें टीम से कैसे निकाला गया? इसके बाद उनका किसी ने भी कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्‍होंने एक इंटरव्‍यू के दौरान इसका खुलासा किया है। ज्ञात हो कि इस ऑलराउंडर ने इंग्‍लैंड के लिए 60 T20I और 39 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आखिरी बार वह मार्च 2025 में इंग्लिश टीम के लिए खेले थे।