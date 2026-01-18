क्या इस साल चिन्नास्वामी में खेले जाएंगे IPL मुक़ाबले? कर्नाटक सरकार की तरफ से स्टेडियम को लेकर आया बड़ा अपडेट

आरसीबी की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/rcb)
RCB, IPL 2025: भले ही 4 जून, 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की यादें अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस जगह को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मेज़बानी के लिए सशर्त मंज़ूरी दे दी है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यह फैसला कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन और उन पर रखे गए "भरोसे" पर आधारित है।
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए, परमेश्वर ने कहा कि सरकार का फैसला कई निरीक्षणों और समिति की रिपोर्टों के बाद आया है, लेकिन यह भी माना कि सुरक्षा शर्तों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर ही अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, "उन्होंने लिखित में दिया है कि वे शर्तों को पूरा करेंगे। हमने उन पर भरोसा किया है।"
गृह मंत्री ने कहा कि भगदड़ के बाद स्टेडियम का निरीक्षण करने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए जस्टिस कुन्हा समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा, "समिति ने कई सिफारिशें दीं, जिन्हें लागू करने के निर्देशों के साथ कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को भेजा गया था।"
बाद में सिफारिशों की जांच के लिए एक कैबिनेट-स्तरीय समिति का गठन किया गया, जबकि महेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक अलग समिति ने भी अनुपालन की स्थिति का अध्ययन किया। परमेश्वर ने कहा, "महेश्वर राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और नई कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन समिति ने कहा है कि वह सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करेगी।"
यह देखते हुए कि आईपीएल मार्च में शुरू होने वाला है, परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा, "आईपीएल से पहले अल्पकालिक शर्तों को पूरा करना होगा। उसी के आधार पर, हमने शर्तों के अधीन अनुमति दी है।"
उन्होंने कहा कि सरकार अनुपालन की निगरानी करती रहेगी, खासकर प्रमुख सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में। उन्होंने कहा, "हम देखेंगे कि वे एक और प्रमुख शर्त को भी पूरा करते हैं या नहीं," यह कहते हुए कि स्टेडियम में काम पहले ही शुरू हो चुका है और सभी गेट साफ कर दिए गए हैं।
एक गंभीर भीड़ नियंत्रण घटना के महीनों बाद मिली यह सशर्त मंज़ूरी, सरकार के कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से मिले आश्वासनों पर निर्भरता पर ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें परमेश्वर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मंज़ूरी जवाबदेही और निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करने पर निर्भर है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग