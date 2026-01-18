क्या इस साल चिन्नास्वामी में खेले जाएंगे IPL मुक़ाबले? कर्नाटक सरकार की तरफ से स्टेडियम को लेकर आया बड़ा अपडेट

RCB, IPL 2025: भले ही 4 जून, 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की यादें अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस जगह को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मेज़बानी के लिए सशर्त मंज़ूरी दे दी है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यह फैसला कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन और उन पर रखे गए "भरोसे" पर आधारित है।