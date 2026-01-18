18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस धाकड़ गेंदबाज को प्लेइंग 11 में किया शामिल

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूज़ीलैंड ने इस सीरीज में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर भारत को चौंकाया है। कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद टीम ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 18, 2026

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। (Photo - EspnCricInfo)

India vs New Zealand, 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के पास इस मैच को जीत इतिहास रचने का बड़ा मौका है। अक्टूबर 2024 में कीवी टीम ने भारत को घर पर टेस्ट सीरीज हराई थी। अब उनके पास पहली बार वनडे सीरीज जीतने का मौका है।

न्यूज़ीलैंड ने अपने प्रदर्शन से सब को चौंकाया

न्यूज़ीलैंड ने इस सीरीज में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर भारत को चौंकाया है। कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद टीम ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब है। डैरिल मिचेल ने अब तक भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया है, जबकि काइल जेमिसन की उछाल ने बल्लेबाजों की परीक्षा ली है। राजकोट में पदार्पण करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर लेनॉक्स ने भी भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम कसने का काम किया था।

न्यूजीलैंड के पास इतिहास रचने का मौका

भारत में भारत के खिलाफ खेले गए 41 पूरे वनडे मुकाबलों में से न्यूजीलैंड सिर्फ नौ जीत सका है। ऐसे में यह मैच मेहमान टीम के लिए इतिहास बदलने का दुर्लभ अवसर है। हालिया आंकड़े हालांकि न्यूज़ीलैंड के आत्मविश्वास को मजबूती देते हैं। मौजूदा विश्व कप चक्र में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड का बल्लेबाज़ी प्रदर्शन शीर्ष स्तर का रहा है। विकेट गिरने की दर सबसे कम, औसत सबसे बेहतर और डॉट गेंदों का प्रतिशत सबसे कम रहने से साफ है कि भारतीय स्पिन आक्रमण को यहां कड़ी चुनौती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

इंदौर के ‘जहरीले’ पानी से डरी टीम इंडिया! कप्तान गिल साथ लाए 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर, कोहली बोतलों का पूरा बैग ढोते नजर आए!
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

18 Jan 2026 01:04 pm

Published on:

18 Jan 2026 01:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस धाकड़ गेंदबाज को प्लेइंग 11 में किया शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अभिज्ञान कुंडू को कोच ने किया था रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर, अनोखी ट्रेनिंग से निकला भारत का अगला क्रिकेट स्टार

Abhigyan Kundu Story
क्रिकेट

गौतम गंभीर के 'चहेते' आयुष बडोनी का बड़ा खुलासा, पहली बार टीम इंडिया में चुने जाने पर कही ये बात

Ayush Badoni revealed on maiden india call up
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd OD जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

india vs new zealand 3rd odi nz will create history by winning this series for the first time in 50 years
क्रिकेट

'रोको' को आज के बाद 6 महीने तक मिस करेंगे फैंस, जानें अगला अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला कब-किसके खिलाफ खेलेंगे?

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match
क्रिकेट

रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.