इंदौर के ‘जहरीले’ पानी से डरी टीम इंडिया! कप्तान गिल साथ लाए 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर, कोहली बोतलों का पूरा बैग ढोते नजर आए!

बता दें दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंभीर पानी संकट सामने आया था। इसमें सीवेज का दूषित पानी शहर की पेयजल आपूर्ति में मिक्स हो गया था। इससे बीमारी फैल गया और कम से कम 23 लोगों की जान चली गई। इस बीमारी के फैलने की वजह नर्मदा जल आपूर्ति की पाइपलाइन में हुआ रिसाव था। जांच में सामने आया कि पाइपलाइन का टूटा हिस्सा सीवेज लाइन या सार्वजनिक शौचालय के नीचे या बहुत पास से गुजर रहा था। इसी कारण मल-मूत्र अन्य खतरनाक बैक्टीरिया पीने के पानी में मिल गए। नतीजतन कई दिनों तक हजारों लोगों को दूषित पानी सप्लाई होता रहा।