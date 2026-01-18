स्कोर 7/5, चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये, फिर आया ‘बेबी एबी’ और रदरफोर्ड का तूफान और ऐसे जीती टीम

144 रनों का लक्ष्य जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के लिए ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी लड़खड़ा गई। टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर महज 122 रन ही बना सकी और मैच 21 रनों से हार गई। डियान फोरस्टर ने 44 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़े स्कोर नहीं बना सके। प्रिटोरिया कैपिटल्स की गेंदबाजी में कप्तान केशव महाराज और लिजाड विलियम्स ने कमाल दिखाया। दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए (महाराज 3/15, विलियम्स 3/25) और विरोधी टीम को दबाव में रखा।