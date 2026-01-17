17 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बदल दिया अंडर 19 वर्ल्डकप का इतिहास, ध्वस्त हुआ इंग्लैंड का रिकॉर्ड

U19 World Cup Record: श्रीलंका के दिमंथा महावितान और विरान चामुदिथा ने अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 के 8वें मुकाबले में जापान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 328 रन की साझेदारी की।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 17, 2026

Japan U19 vs Sri Lanka U19.

श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)

U19 Cricket World Cup 2026, SL vs JAP: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 8वें मुकाबले में श्रीलंका और जापान की टीमें आमने-सामने हुईं, जहां श्रीलंका की सलामी जोड़ी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। दिमंथा महावितान और विरान चामुदिथा की जोड़ी ने जापान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 43.5 ओवरों में 328 रन की साझेदारी की, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के बल्लेबाजों के नाम था।

श्रीलंकाई जोड़ी का नया कारनामा

इससे पहले 27 जनवरी 2016 को फिजी के खिलाफ इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डैन लॉरेंस ने जैक बर्नहैम के साथ दूसरे विकेट के लिए 303 रन की साझेदारी की थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक किसी भी विकेट के लिए सिर्फ दो बार 300 या उससे अधिक रन की साझेदारी हुई है। नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले जा रहे ग्रुप-सी के इस मुकाबले में जापान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके जवाब में महावितान और चामुदिथा की सलामी जोड़ी ने 328 रन जोड़े।

दिमंथा महावितान 115 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हुए। उन्होंने 125 गेंदों में 11 चौके लगाए। अगले ओवर में विरान चामुदिथा भी आउट हो गए, जिन्होंने 143 गेंदों में 1 छक्का और 26 चौकों की मदद से 192 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद कप्तान विमथ दिनसारा ने 24 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 44 रन की नाबाद पारी खेली और श्रीलंका को निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 387 रन तक पहुंचाया।

जापान की ओर से 7 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की, लेकिन सफलता सिर्फ टिमोथी मूर को मिली, जिन्होंने 6 ओवरों में 43 रन देकर 3 विकेट झटके। इस मुकाबले के साथ श्रीलंका और जापान की टीमें अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं। इस ग्रुप में इनके साथ ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं, जिन्होंने 16 जनवरी को आपस में मुकाबला खेला था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी।

Patrika Site Logo

