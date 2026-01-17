श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बदल दिया अंडर 19 वर्ल्डकप का इतिहास, ध्वस्त हुआ इंग्लैंड का रिकॉर्ड

इससे पहले 27 जनवरी 2016 को फिजी के खिलाफ इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डैन लॉरेंस ने जैक बर्नहैम के साथ दूसरे विकेट के लिए 303 रन की साझेदारी की थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक किसी भी विकेट के लिए सिर्फ दो बार 300 या उससे अधिक रन की साझेदारी हुई है। नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले जा रहे ग्रुप-सी के इस मुकाबले में जापान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके जवाब में महावितान और चामुदिथा की सलामी जोड़ी ने 328 रन जोड़े।