गेल ने पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, कहा- राष्ट्रपति स्तर की मिलेगी सुरक्षा

ढाका। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज और यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ( Chris Gayle ) ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंक को बढ़ावा देता है, लेकिन क्रिस गेल को पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश लगता है। गेल ने ऐसा बयान देकर वाकई सभी को चौंका दिया है। गेल ने कहा है कि मौजूदा समय में पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है।

पाकिस्तान में मिलेगी राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा- गेल

इन दिनों बांग्लादेश प्रीमियर लीग ( Bangladesh premier league ) खेल रहे क्रिस गेल ने कहा है, 'मौजूदा समय में पाकिस्तान (Pakistan) दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, पाकिस्तान में आपको राष्ट्रपित स्तर की सुरक्षा मिलेगी, इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं। मेरा मतलब है कि हम बांग्लादेश में भी सुरक्षित हाथों में हैं। मैं सही कह रहा हूं न?'

Chris Gayle "Pakistan is one of the safest places right now in the world" #Cricket pic.twitter.com/CNZaBNCSuu