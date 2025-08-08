ऋषभ पंत की यह इंस्टा स्टोरी देख भावुक हुए क्रिस वोक्स, कहा – मुझे माफ कर दो…

Chris Woakes, Rishabh Pant, Instagram Story: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक रही। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और अंत में यह सीरीज 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुई। इस सीरीज में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस वोक्स दोनों बुरी तरह चोटिल हो गए। अब पंत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है, जिसे देख कर क्रिस वोक्स भावुक हो गए और उन्होंने पंत से मांफी भी मांगी है।
दरअसल मैनचेस्टर टेस्ट में ऋषभ पंत ने वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। लेकिन गेंद सीधे उनके दाहिने पैर पर जा लगी। गेंद लगते ही पंत दर्द से कराह उठे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां उनके अंगूठे में फ्रैक्चर पाया गया है और उन्हें डॉक्टर ने छह हफ्ते के आराम की सलाह दी गई। वहीं आखिरी टेस्ट में चौका बचाने के लिए क्रिस वोक्स के डाइव लगाई और वह अपना कंधा डिसलोकेट कर बैठे। जिसके बाद वे उस मुक़ाबले में गेंदबाजी नहीं कर पाये और अब एसेज सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं।
वोक्स ने द गार्जियन से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर मेरी तस्वीर शेयर की है। जिसमें मैं चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए आया हूं। पंत ने इसके साथ सैल्यूट इमोजी भी डाला है। इस पोस्ट पर मैंने धन्यवाद देते हुए उनसे कहा, "आपके इस प्यार को एप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पैर ठीक होगा?" इसके बाद पंत ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उन्होंने कहा, 'उम्मीद है सब ठीक होगा। रिकवरी के लिए गुड लुक और उम्मीद करता हूं कि हम किसी दिन फिर से मिलेंगे।" जाहिर है मैंने टूटे हुए पैर के लिए उनसे माफी मांगी।