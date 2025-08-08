ऋषभ पंत की यह इंस्टा स्टोरी देख भावुक हुए क्रिस वोक्स, कहा – मुझे माफ कर दो…

वोक्स ने द गार्जियन से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर मेरी तस्वीर शेयर की है। जिसमें मैं चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए आया हूं। पंत ने इसके साथ सैल्यूट इमोजी भी डाला है। इस पोस्ट पर मैंने धन्यवाद देते हुए उनसे कहा, "आपके इस प्यार को एप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पैर ठीक होगा?" इसके बाद पंत ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उन्होंने कहा, 'उम्मीद है सब ठीक होगा। रिकवरी के लिए गुड लुक और उम्मीद करता हूं कि हम किसी दिन फिर से मिलेंगे।" जाहिर है मैंने टूटे हुए पैर के लिए उनसे माफी मांगी।